Gotthardstrassentunnel wegen Unterhaltsarbeiten nachts gesperrt

Wie die Baudirektion des Kantons Uri in einer Mitteilung an die Medien erklärt, wird die Nationalstrasse A2 zwischen Göschenen und Airolo wegen Unterhaltsarbeiten im Gotthardstrassentunnel in einigen Nächten gesperrt. Die Schliessung gilt vom 11. bis 15. September, vom 18. bis 22. September, vom 25. bis 29. September und vom 2. bis 4. Oktober jeweils von 21.00 bis 5.00 Uhr. Die schweren Güterfahrzeuge über 3,5 Tonnen werden ab 20.30 Uhr im Norden und Süden angehalten. Der Personenverkehr wird zwischen 21.00 und 05.00 Uhr über den Pass umgeleitet. Die Baudirektion bittet die Verkehrsteilnehmenden, die Signalisationen und Anweisungen der Verkehrspolizei zu beachten und dankt für das Verständnis.