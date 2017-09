Grosse Gefahren kommen in Millimeter-Schritten

Ein Bergsturz kostete acht Menschen Ende August am Piz Cengalo in den Bergeller Alpen das Leben. Murgänge kamen bis ins Dorf Bondo und zerstörten dort Häuser und Gebäude. Das Bergell war später zeitweise von der Aussenwelt abgeschnitten. Auch im Kanton Uri gab es in der Vergangenheit immer wieder Felsstürze, teils auch mit tragischem Ausgang. Einige Stellen sind als ausdrücklich gefährlich ausgewiesen. Wie werden diese überwacht? Wie gross sind sie? Und wann und wie wird alarmiert?

Mehr dazu in der Ausgabe vom 20. September 2017.