Im Kanton Uri gehen Baugesuche online

Ob Fünfsternhotel oder Hühnerstall, bevor in der Schweiz etwas gebaut werden darf, muss es bewilligt werden. In Uri lässt sich dieses Verfahren als erstem Kanton der Schweiz flächendeckend beinahe vollständig elektronisch abwickeln. Einzig die Baubewilligung wird weiterhin auf Papier verschickt. Die Baugesuchs-Plattform des Kantons ist nicht nur für Bauherren eine Erleichterung. Auch wer Baugesuche einsehen will, muss sich nun nicht mehr an Bürozeiten halten. Die Gesuche liegen mit den relevanten Dokumenten online auf.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 2. September 2017.