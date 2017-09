Im neuen Café Med gibt es ärztlichen Rat gratis

Initiant des neuen Angebotes ist der pensionierte Mediziner und langjährige Hausarzt in Göschenen Dr. Peter Hirzel. Ab Montag, 9. Oktober, öffnet das Café Med im Treffpunkt 26 an der Hagenstrasse 26 in Altdorf: regelmässig montags von 17.00 bis 20.00 Uhr. Die Sprechstunde ohne Anmeldung bei einer Tasse Kaffee oder Tee ist offen für jeden und gratis. Ärztliche Untersuchungen gibt es nicht, aber medizinischen Rat.

