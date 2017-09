Kanadierin tauschte Londoner Musicalbühne gegen Kanton Uri

Wenn eine Kanadierin und ein Urner, die nichts von einander wissen, zufällig und gleichzeitig auf der spanischen Insel Mallorca Ferien machen und sich dort kennenlernen, dann kann man sich schon mal ineinander verlieben. Aus dem Flirt ist längst Liebe geworden. Eine so tiefe, dass die Kanadierin Jeanine Dinger, die auf Londoner Musicalbühnen, in Fernsehshows und Werbespots getanzt hat, beschloss in den Kanton Uri zu ziehen. Gut für die Liebe und gut für Uri. Die 30-Jährige, die auch Yoga unterrichtet, ist die Choreografin des Musicals «Pippin» der Theatergruppe Eigägwächs.

