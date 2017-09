Millionenkredite für Schächentaler Schulhäuser genehmigt

Die Gemeinden Unterschächen und Spiringen wollen gemeinsam das Kreisschulhaus Spiringen sanieren. Kosten: 5,2 Millionen Franken. Die Spirgner Bevölkerung hat zu ihrem Kostenanteil von 3,0 Millionen Franken am Sonntag Ja gesagt. 75,9 der Stimmenden befürworteten den Kredit. Auch in Unterschächen wurde der Kostenanteil von 2,2 Millionen Franken deutlich genehmigt, und zwar mit 83,7 Prozent Ja-Stimmen. Auch in der dritten Schächentaler Gemeinde galt es, über einen Millionenkredit zu entscheiden. 85,3 Prozent der Bürglerinnen und Bürgler nahmen den Sanierungskredit in der Höhe von 5,17 Millionen Franken für die Sanierung des Schulhauses Schiesshausmatt, der Sporthalle sowie des Gemeindehauses an.

Strasse in Attinghausen kann saniert werden

In Attinghausen wurde der 300’000-Franken-Kredit als Gemeindebeitrag für die Sanierung der vorderen Kummetstrasse klar mit 89,2 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Problemlos ging in Altdorf die Abtretung des Landanteils der Gemeinde am Alters- und Pflegeheim Rosenberg an die Korporationsbürgergemeinde Altdorf über die Bühne. 88,2 Prozent der Stimmenden befürworteten das Vorhaben. Dadurch erhält die Gemeinde mehr Entscheidungskompetenz und kann die Weiterentwicklung des Heimes aktiv steuern.

