Mit «London meets Altdorf» kommt die Grossstadt ins Dorf

Zumeist stammen die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz. Doch sie haben länger in London, der Metropole der Mode und Musik, der Finanzen und des Fussballs, gelebt und gearbeitet. In ihren Werken nehmen sie nicht nur das urbane Leben unter ihre persönliche Lupe. Auch britischer Humor und Eigenheiten kommen nicht zu kurz. Vernissage ist am Samstag, 16. September, um 17.30 Uhr im Haus für Kunst Uri, Herrengasse 2, in Altdorf.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 16. September 2017

Franka Kruse