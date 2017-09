MooveUri mit grosser Schanze und grossem Familienprogramm

«Dr Tell gumpet» – das ist das Motto des diesjährigen MooveUri, das am 27. und 28. Oktober in Flüelen stattfindet. Und dafür hat OK-Präsident Roman Waser dem Nationalhelden kurzerhand Skier an die Füsse gezeichnet, in die eine Hand einen Skistock, in die andere die Armbrust. Und Tell – ganz Freestyle-Profi – freut sich über einen lässigen «Iron Cross».

«Gumpen» – und das mit spektakulären Tricks – werden an dem Festival 40 bis maximal 50 Freestyler. Und zwar auf der Hauptattraktion des Geländes am Flüeler Bahnhof, der Schanze.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 23. September 2017.