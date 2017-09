Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Sonntag, 24. September, um zirka15.00 Uhr fuhr ein Wohnmobil vom Gotthard-Strassentunnel herkommend Richtung Wassen. Zirka 300 Meter nach der Tunnelausfahrt hatte ein Motorradlenker für einen Kleiderwechsel auf der rechten Seite kurz angehalten. Als der Motorradfahrer sich wieder in den Verkehr einfügen wollte, kam es zu einer seitlichen Kollision. In der Folge kam der Motorradlenker mitsamt dem Motorrad zu Fall. Der Motoradlenker verletzte sich dabei und musste ins Kantonspital Uri überführt werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri.