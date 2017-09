Neuer Chef Kommandodienste gewählt

Der 40-Jährige tritt die Nachfolge von Alois Marty an, der per 31. Oktober vorzeitig in Pension geht. Hubert Lussmann arbeitet seit 2011 als Chef Projekte und Organisation bei der Kantonspolizei Schwyz. Vorher war er für die Dätwyler Cables beziehungsweise die Kaved AG in Altdorf tätig.

