Seedorf: Verkehrsunfall sorgt für Sperrung der Autobahn A2

Am Freitagabend, 1. September, gegen 17.45 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Mann aus dem Kanton Nidwalden mit einem Auto sowie einem Transportanhänger, auf dem ein Motorkarren geladen war, auf der Autobahn A2 in südliche Richtung. Nach dem Verlassen des Seelisberg-Tunnels geriet der Anhänger aus derzeit noch nicht geklärten Gründen ins Schlingern. Es gelang dem Autofahrer nicht, seinen Wagen zu stabilisieren. Nach rund zweihundert Metern, im Fischlauitunnel, fiel der Motorkarren aufgrund des starken Schlingerns vom Anhänger auf die Fahrbahn. Zudem kollidierte der Autofahrer mit seinem Wagen und dem Anhänger mit der Tunnelmauer. Laut Polizeibericht blieb er dabei unverletzt, es entstand jedoch ein hoher noch nicht bezifferbarer Sachschaden am Fahrzeug, Anhänger sowie am Motorkarren.

Beim Unfall sowie der anschliessenden Bergung des Motorkarrens liefen grossen Mengen an Treibstoff und Öl aus. Für die Bergung der Fahrzeuge und die anschliessende umfassende Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn A2 bis 22.00 Uhr in Fahrtrichtung Süd und teilweise auch in Fahrtrichtung Nord vollständig gesperrt werden. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf den Feierabend- sowie den Ferienverkehr in den Kantonen Uri und Nidwalden.

Neben Mitarbeitenden der Kantonspolizeien Uri und Nidwalden standen Kräfte des Amt für Betrieb Nationalstrassen, zwei private Abschleppunternehmen sowie ein privates Reinigungsunternehmen im Einsatz.