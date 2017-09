Siegerprojekt für «Bahnhofplatz 1» steht fest

Das Fazit der Jury: «Das Siegerprojekt besticht durch seine kohärente und kompakte städtebauliche Setzung. Die Gebäudestruktur ist räumlich wie auch funktional überzeugend angelegt. Die differenzierte Ausgestaltung des Baukörpers schafft die gewünschte Präsenz und Adressbildung am Bahnhof.»

Aus 34 Bewerbungen hatten sich am 19. Oktober 2016 neun Generalplaner-Teams, darunter zwei Nachwuchsteams präqualifiziert, und wurden am 27. Februar zur zweite Phase des Projektwettbewerbs eingeladen. Die Jury wählte am 29. Juni vier Projekte für die Schlussbeurteilung aus. Gewonnen hat das Projekt von ARGE Buchner Bründler Planer AG / Proplanung AG, Basel.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 16. September 2017.