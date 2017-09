Urner ist Ambassadeur du Champagne

Reto Künzi heisst der neue Schweizer Ambassadeur du Champagne. Der 46-jährige Mitbegründer der Scala Vini-Scala Gusti AG aus Leissigen (Bern) hat sich am 18. September beim Final in der IHTTI School of Hotel Management in Neuenburg gegen Anna Valli aus dem Tessin, Sommelière, Ausbildnerin und Weinberaterin, und gegen Florian Bourgeois aus Genf, Sommelier und Ausbildner, durchgesetzt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 27. September 2017.