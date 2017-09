WM-Gold für Karatenachwuchs aus Uri

Das Team der Taisho-Karateschule Luzern/Kriens/Altdorf sowie einige Karatekas des Swiss-Olympic-Stützpunktes haben am Wochenende 16./17. September an den Shotokan-Karate-Weltmeisterschaften in der Nähe von Barcelona teilgemommen. Mit zwölf Medaillen übertrafen sie alle Erwartungen. Die Schattdorferin Moira Dillier holte bei den Mädchen U14 die erste Goldmedaille und wurde Weltmeisterin im Kumite U14 Damen. Im Kumite U16 Damen trumpfte die Erstfelderin Alessia Lao gross auf und wurde ebenfalls Weltmeisterin in ihrer Kategorie.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 23. September 2017