Zwei Verkehrsunfälle - ein Mann verletzt, einer alkoholisiert unterwegs

In Andermatt geschah der Unfall um kurz vor 19.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Der Rennvelofahrer fuhr in der Schöllenen von Andermatt Richtung Göschenen. Die Ampelanlage an der dortigen Baustelle war auf Rot. Einige Autos warteten auf die Freigabe der Strasse. Der Rennvelofahrer bremste, kollidierte mit dem Heck eines der Autos und stürzte. Dabei verletzte er sich, die Ambulanz brachte ihn ins Kantonsspital Uri. Sein Rennvelo wurde über das Auto, in das er geprallt war, hinweggeschleudert und beschädigte beim daruauffolgenden Aufprall einen weiteren Personenwagen. Der Sachschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 10'000 Franken. Bei allen Unfallbeteiligten wurden Tests auf Alkohol durchgeführt, diese verliefen negativ. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri sowie die Kantonspolizei Uri.

In Altdorf geschah der Unfall um kurz nach 20.30 Uhr. Ein Lenker war mit seinem Personenwagen (Nidwaldner Kontrollschilder) auf der Giesenstrasse in Altdorf Richtung Süden unterwegs. Bei der Rechtskurve in die Allmendstrasse verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, teilt die Kantonspolizei Uri mit. Das Fahrzeug überquerte die Fahrbahnen, durchbrach den dortigen Zaun und kam im angrenzenden Wiesland zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Der Totalschaden am Fahrzeug sowie die Sachschäden am Zaun belaufen sich auf zirka 12'000 Franken. Beim Mann wurde ein Test auf Alkohol durchgeführt, dieser verlief positiv, worauf eine Blutprobe angeordnet wurde. Den Führerausweis nahmen die Polizisten zuhanden der zuständigen Behörde ab. Beim Verkehrsunfall standen ein lokaler Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri im Einsatz.