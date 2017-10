«Central» – Bindeglied zwischen altem und neuem Dorfteil

Es vergeht kaum ein Tag, an dem in Andermatt nicht gebaut wird. Das Feriendorf Andermatt Reuss wächst weiterhin stetig und das Skigebiet wird ausgebaut und modernisiert. Am Freitag, 20. Oktober, wurde ein weiteres, zukunftsweisendes Projekt in Angriff genommen: das Bahnhofgebäude Central mit rund 9000 Quadratmetern Wohn- und Gewerberaum. Für den Bau und die Bewirtschaftung des Gebäudes haben die drei beteiligten Unternehmen Andermatt Swiss Alps AG, Schmid Holding AG und die BVZ Holding AG die Andermatt Central AG gegründet und unterzeichnet. Bis zur Fertigstellung Ende Dezember 2019 werden rund 30 Millionen Franken investiert.

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 21. Oktober 2017.