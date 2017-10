«Grüezi» – japanische Zeitung – made in Uri

Seit nunmehr 19 Jahren gibt Atsushi Nojima eine Zeitung für die in der Schweiz lebenden Japaner heraus. «Grüezi» – so heisst die Zeitung – erscheint viermal im Jahr und wird von A bis Z in Altdorf produziert und herausgegeben – selbstverständlich auf Japanisch. Doch wieso ausgerechnet in Uri? Das ist eine andere Geschichte, bei der, wie so oft, die Liebe «Schuld» daran hat. Jedenfalls ist die Zeitung sehr beliebt bei den treuen Abonnenten und Lesern. «Für meine Landsleute bedeutet sie ein Stück Heimat», weiss Atsushi Nojima. Sein Name ist für die in der Schweiz lebenden Japaner ein Begriff, und er ist wohl der bekannteste Japaner in der Schweiz.

Doris Marty

