Überprüfung von Poststellen vorerst aufgeschoben

Längerfristig – das heisst bis 2020 – sind im Kanton Uri nur die Poststellen in Altdorf, Erstfeld und Andermatt gesichert. Die Poststellen Bürglen, Schattdorf und Wassen sollen hingegen überprüft werden, kündigte die Post im Frühling an. Dagegen setzte sich die Arbeitsgruppe «Poststellennetz Uri» des Urner Gemeindeverbandes zur Wehr. Ein runder Tisch mit Vertretern der Arbeitsgruppe sowie der Post hat nun einen ersten Erfolg gebracht. Wie die Post am Dienstag, 10. Oktober, mitteilt, wird die Einzelüberprüfung der Filialen Wassen, Bürglen und Schattdorf bis im Sommer 2018 aufgeschoben. Bis dann sollen die Resultate einer Gesamtbetrachtung vorliegen.

Mathias Fürst