Auffahrunfall auf der Autobahn – eine Person verletzt

Wie die Urner Kantonspolizei mitteilt, fuhr am Dienstagabend, 24. Oktober, um zirka 18.45 Uhr, der Lenker eines Schwerfahrzeugs mit italienischen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Wassen in Richtung Süden. Verkehrsbedingt bremste er sein Fahrzeug vor dem Naxbergtunnel bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Lenker eines Kleinbusses mit britischen Kontrollschildern erkannte die Situation zu spät und kollidierte frontal mit dessen Heck. Der 48-jährige Brite wurde verletzt und musste mit dem Rettungsdienst beziehungsweise der Rega in ein ausserkantonales Spital überführt werden. Es entstand Sachschaden von rund 35'000 Franken. Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, der Rettungsdienst Uri, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, zwei private Abschleppdienste und die Kantonspolizei Uri.

Kapo Uri