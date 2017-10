Auffahrunfall zwischen zwei Sattelschleppern

Am frühen Freitagmorgen, 27. Oktober, kurz nach 6.15 Uhr, fuhren zwei Sattelmotorfahrzeuge auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Bei der Ampelanlage der Dosierstelle Göschenen bremste der vordere Lenker seine Fahrzeugkombination mit rumänischen beziehungsweise italienischen Kontrollschildern bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Lenker eines polnischen Sattelschleppers, erkannte die Situation zu spät und prallte ins Heck des vorderen Fahrzeugs. Der Chauffeur, ein Ukrainer, wurde dabei verletzt und musste mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt werden. Es entstand Sachschaden von rund 200'000 Franken. Die Autobahn in Fahrtrichtung Süd musste für Rettungs- und Säuberungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, da der gesamte Verkehr über den Kontrollplatz umgeleitet wurde.