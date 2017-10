Bauarbeiten auf der Isenthalerstrasse

Auf der Isenthalerstrasse stehen in den nächsten Wochen Sanierungsarbeiten an. Dabei wird im Bereich Saum die Stützmauer auf einer Länge von rund 20 Metern stabilisiert. Die Arbeiten sind notwendig, weil durch ein Wasserleck Material im Unterbau ausgeschwemmt wurde, wie die Urner Baudirektion mitteilt. Die Ausweichstelle Saum hatte sich daraufhin leicht gesenkt und wurde seither eng überwacht. Die schadhafte Stelle wird zwischen 30. Oktober und 21. November instandgesetzt. Die Sanierungsarbeiten sind aufwändig. Zur Stabilisierung der Strasse wird ein Betonriegel erstellt und mit Zug- und Druckankern im Fels gesichert. Die Kosten belaufen sich auf rund 100'000 Franken. Die Verkehrsbehinderungen werden laut Baudirektion auf ein Minimum beschränkt. Dafür wird aussen an der Strasse ein Podest erstellt, von wo aus alle Hauptarbeiten vorgenommen werden. Das Podest wird am 30. und 31. Oktober montiert. An diesen Tagen ist mit Wartezeiten von bis zu 15 Minuten zu rechnen. Auch während der Demontage des Podestes an den letzten beiden Arbeitstagen kommt es zu Wartezeiten. Während des eigentlichen Baubetriebs kommt es nur zu vereinzelten, kurzzeitigen Behinderungen. Die Baudirektion bittet den Anweisungen des Verkehrsdienstes Folge zu leisten. Nachts und an den Wochenenden ist die Isenthalerstrasse ohne Behinderungen befahrbar.