Der Urner Sportpass will wieder hoch hinaus

Wer hoch hinaus will, der braucht nicht nur eine Portion Mut, sondern auch sehr viel Körpergefühl: Das erfuhren die Kinder, die sich am Montag im Rahmen des Sportpasses Uri 2017 im Trampolinspringen versuchten. Letztmals durchgeführt wurde der Sportpass 2013. Vor zwei Jahren musste er aufgrund von zu wenig eingegangenen Angeboten abgesagt werden. Mit einem leicht überarbeiteten Konzept wollen die Organisatoren in diesem Jahr wieder an die Erfolge der früheren Auflagen anknüpfen. Im Angebot des diesjährigen Sportpasses Uri finden sich mehr Sportarten, als bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro um Medaillen gekämpft wurde.

Simon Gisler