Die Oktobersession des Urner Landrates

In der Fragestunde werden fünf Fragen gestellt: Andreas Bilger (CVP, Seedof) will Auskunft, ob sich Uri bemühe, bei der Metropolitankonferenz Zürich mitzumachen. Christian Arnold (SVP, Seedorf) erkundigt sich, inwiefern die Ausstellung Grossraubtiere des WWF Uri in Altdorf vom Kanton finanziell unterstützt wurde. Daniel Furrer (CVP, Erstfeld) informiert sich über den aktuellen Planungsstand beim Bau der neuen Axenstrasse. Alois Arnold-Fassbind (SVP, Bürglen) will von Justizdirektorin Heidi Z'graggen Auskunft über ihre Tätigkeit als neue Präsidentin des Schweizer Natur- und Heimatschutzes ab Anfang 2018. Toni Moser will wissen, wie sinnvoll es ist, wenn die Tourismus Uri AG auf ihrer Website die Angebote von «Event & more» promote.

Christian Schillig (Grüne, Flüelen) gibt sich teilweise zufrieden mit der Antwort des Regierungsrates auf seine Interpellation zu Kundenorientierung in der kantonalen Verwaltung.

Christian Schuler (SVP, Erstfeld) ist teilweise zufrieden mit der regierungsrätlichen Antwort auf die Interpellation der SVP-Fraktion zur Unterbringung der Flüchtlinge und Asylsuchenden im Kanton Uri nach dem Eklat in Seelisberg.

Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) ist zufrieden mit der Antwort der Regierung auf seine Interpellation zu Lösungsansätzen für den Verteiler von Asylgesuchen im Kanton Uri.

Die Parlamentarische Empfehlung zu Verkehrsgestaltung und Hindernisbauten auf Urner Strassen wird gegen den Antrag der Regierung auf Rückweisung mit 49 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen überwiesen.

Mit 59 Stimmen ohne Enthaltung heisst der Landrat den Bericht der Regierung zu Öffentlicher Verkehr im Kanton Uri heute und morgen auch in den ländlichen Regionen gut und überweist das Postulat.

Der Bericht zur Situation von Menschen im Erwerbsalter mit hohem Pflege- und Betreuungsbedarf in den Kantonen Obwalden und Uri wird durch den Landrat einstimmig mit 59 zu 0 Stimmen ohne Wertung zur Kenntnis genommen. Das Postulat von Herbert Enz (SP, Schattdorf) wird als erledigt abgeschrieben.

Die Blaulichtorganisationen im Kanton Uri erhalten einen Behelf, der das Vorgehen und die Verantwortlichkeiten bei Grossereignissen festhält. Der Landrat hat den entsprechenden Bericht zum Postulat von Claudia Schuler (CVP, Seedorf) mit 59 zu 0 Stimmen zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Bericht zu Bewilligungsstelle für das Abfeuern von Feuerwerk (Postulat Claudia Gisler, CVP, Bürglen) wird durch den Landrat mit 60 zu 0 Stimmen ohne Wertung zur Kenntnis genommen und als erledigt abgeschrieben. Damit wird auf die Schaffung einer kantonalen Bewilligungsstelle verzichtet, die Gemeinden bleiben dafür zuständig.

Der Kanton wird den Bau von Kunstrasenfeldern in Erstfeld, Schattdorf und Altdorf mit einem Betrag von maximal 500'000 Franken unterstützen. Ein entsprechender Antrag des Regierungsrats wurde vom Landrat deutlich mit 59-Jastimmen bei 1 Enthaltung angenommen.

Mit 53 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung heisst der Landrat die Änderung der Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung im Zusammenhang mit der Nichtbezahlung von Prämien und Kostenbeteiligung deutlich gut.

Mit 58 Stimmen (absolutes Mehr bei 31) wird Alexandre Vonwil aus Hergiswil zum ausserordentlichen Oberstaatsanwalt gewählt. Dieser hat die Genehmigung der Einstellungsverfügungen im Strafverfahren wegen falscher Anschuldigung und Irreführung der Rechtspflege im Zusammenhang mit dem Fall I. W. zu überprüfen. Sowohl der Urner Oberstaatsanwalt als auch die stellvertretende Oberstaatsanwältin sind im Ausstand.

Es werden sieben neue parlamentarische Vorstösse eingereicht. Alois Arnold-Fassbind (SVP, Bürglen) fordert in seiner Motion zu den BVD-Fällen auf den Rinderalpen Fiseten und Alplen personelle Konsequenzen beim Laboratorium der Urkantone. Folgende Interpellationen werden eingereicht: Nora Sommer (SP, Altdorf) zur beruflichen Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen; Christian Schuler (SVP,Erstfeld) zur Einsicht der Bauplanauflagen via www.ur.ch; Toni Moser (SP, Bürglen) zum Thema überlaute Motorfahrzeuge; Frieda Steffen (CVP, Andermatt) zur Organisation des Rettungsdienstes im Kanton Uri, insbesondere im Urner Oberland; Claudia Gisler (CVP, Bürglen) zum Bahnunfall vom 11. September 2017 in Andermatt; Hansueli Gisler (SVP, Bürglen) zur Zusammenlegung der Überwachungszentralen Göschenen und Flüelen.

Mehr zur Landratsberichterstattung in der Ausgabe vom 7. Oktober 2017.

Markus Arnold, Simon Gisler, Mathias Fürst, Doris Marty