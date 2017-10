Die Urner Kantonalbank zügelt in den Kantonsbahnhof

Im Rahmen der Präsentation des Siegerprojektes für den neuen Kantonsbahnhof in Altdorf hat die Urner Kantonalbank gleich mit zwei Überraschungen aufgewartet. So übernimmt die UKB, welche den Projektwettbewerb durchgeführt hat, auch die Bauherrschaft für den Neubau übernimmt. Sie investiert rund 35 Millionen Franken in das Bahnhofsgebäude. Nicht ohne Grund: Die UKB will ihren Hauptsitz von der Bahnhofstrasse 1 in den Neubau am Bahnhofplatz 1 verlegen. Voraussichtlich dürfte es im Herbst 2021 soweit sein. Die UKB will aber auch am bisherigen Sitz präsent bleiben, wie Bankratspräsident Heini Sommer bekannt gab.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 28. Oktober 2017.