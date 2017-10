Eine Erfolgsgeschichte am Gotthard

«Aus dem Nichts aufgebaut, ist die Schadenwehr Gotthard in Zusammenarbeit mit der Armee, der Polizei und den kantonalen Instanzen heute eine Erfolgsgeschichte», sagte der Direktor des Bundesamtes für Strassen (Astra), Jürg Röthlisberger, am Freitag in Airolo anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums der Schadenwehr Gotthard. Im Rahmen der Feier wurden die beiden neuen Einsatzfahrzeuge der Schadenwehr eingesegnet. Das Jubiläum war aber nicht nur ein besonderer Tag für die Schadenwehr Gotthard, sondern auch für die Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd.

UW