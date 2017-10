Erste Urner Pässe haben Wintersperre

Die Sperre trat am Montag, 30. Oktober 2017, um 12.00 Uhr in Kraft. Die übrigen Urner Alpenpässe sind für den Verkehr noch nicht gesperrt. Auf dem Klausen, der Oberalp und dem Gotthard muss bei schlechtem Wetter allerdings jederzeit mit einer witterungsbedingten Sperrung gerechnet werden, wie die Urner Baudirektion am Montag mitteilte. Die aktuellsten Informationen zu den National- und Kantonsstrassen sowie den übrigen Alpenpässen gibt es unter www.ur.ch/strasseninfos.