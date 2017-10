Gotthard-Strassentunnel wegen Ölspur rund drei Stunden gesperrt

Am Donnerstagmorgen, 26. Oktober, kurz vor 8.30 Uhr, wurde im Gotthard-Strassentunnel eine 1,5 Kilometer lange Ölspur auf der Fahrbahn in Richtung Süden festgestellt. In der Folge musste der Tunnel aus Sicherheitsgründen und für Reinigungsarbeiten beidseitig rund drei Stunden gesperrt werden. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch die Schadenwehr Gotthard, ein privates Unternehmen und das Amt für Betrieb Nationalstrassen. Der Verursacher der Ölspur ist der Kantonspolizei Uri bekannt und wird sich zu verantworten haben, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Das Fahrzeug wurde durch ein privates Abschleppunternehmen wegtransportiert. Wegen des Zwischenfalls kam es beidseits des Tunnels vorübergehend zu Staus.