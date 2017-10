Jolanda Annen geniesst nach drittem Weltcupsieg ihre Ferien

Was für ein Saisonabschluss für Jolanda Annen! Beim letzten Weltcuprennen der Triathletinnen in der nordostchinesischen Küstenstadt Weihai (Provinz Shandong) holte die 25-jährige Schattdorferin am vergangenen Samstag, 30. September, ihren dritten Weltcupsieg. Als Ziel hatte sie sich einen Podestplatz gesetzt. Jetzt sind bei der Triathletin erst einmal Ferien und Ausspannen angesagt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 4. Oktober 2017