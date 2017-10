Michelin-Stern für «The Japanese Restaurant» in Andermatt

«The Japanese Restaurant» im Hotel Chedi in Andermatt ist das einzige Restaurant im Kanton Uri, welches mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Es wurde im Guide Michelin 2018, der am Montag, 9. Oktober, vorgestellt wurde, neu aufgenommen. «Der Michelin-Stern ist die höchste Auszeichnung für einen Koch und eine sehr grosse Ehre für mich», freut sich Executive Chef Dietmar Sawyere in einer Medienmitteilung des Hotels Chedi. Erneut mit dem Bib Gourmand, der an Restaurants mit sehr guter Küche zu einem vergleichsweise günstigen Preis verliehen wird, ausgezeichnet wurde das «Feld» in Gurtnellen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 11. Oktober 2017.