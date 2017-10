Mit Begeisterung z’Bärg gah – mit oder ohne Mann

Margret Bachmann ist heute 73 Jahre alt und wohnt in Silenen. Sie begann als junge Frau, so richtig viel in die Berge zu gehen. Kleider trug sie, wie sie damals üblich waren: Knickerbocker und rote Socken. Und auch die Ausrüstung war eine andere. Frauen in den Bergen – damals wie heute ein normales Bild. Nicht jedoch im Schweizer Alpenclub (SAC). Dort ist die «Frauenfrage» lange unbeantwortet. Manche Sektionen nehmen Frauen auf, manche nicht. Erst im Herbst 1978 beschliesst die Abgeordnete-Versammlung des SAC mit grosser Mehrheit, dass künftig auch Frauen beitreten können.

Elisa Hipp

