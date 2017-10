Person bei Auseinandersetzung verletzt

Am frühen Sonntagmorgen, 1. Oktober , kurz nach 5.00 Uhr, ereignete sich vor der Tellenbar in Altdorf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Beim Handgemenge wurde ein Urner verletzt. Er musste durch Mitarbeitende eines privaten Sicherheitsdienstes ins Kantonsspital Uri gebracht werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri. Der genaue Hergang des Vorfalls wird ermittelt.