Polizeieinsatz beim «Hergerhof»

Eine Überwachungsanlage hatte den Dieb schon mehrmals überführt, und er war im vergangenen Sommer denn auch mittels Strafbefehl zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Doch immer wieder kehrte der Urner, der zumindest früher in der Drogenszene verkehrte, zurück und stahl Geld aus dem «Rückgeld-Kässeli» des Hofladens Byherger in Altdorf. Nun wurde der Mann erneut verhaftet, nachdem er von der Bäuerin in flagranti erwischt worden war. Um sich zu schützen, setzte die Bäuerin auch Pfefferspray ein.

Markus Arnold