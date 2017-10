Rückblick auf vier intensive Jahre

Korruptionsskandal, Armut, politische und wirtschaftliche Krisen einerseits, Olympiade, Fussball-Weltmeisterschaften und ein viel beachteter Auftritt der Schweiz am Karneval in Rio andererseits. Brasilien erlebte – wie kaum ein anderes Land auf der Welt – fast zeitgleich Tiefs und Hochs. Einer, der dies alles hautnah miterlebt hat, ist der in Andermatt aufgewachsene André Regli, denn er war von 2014 bis Ende Oktober dieses Jahres Schweizer Botschafter in Brasilia. Eine Woche vor seinem neuen Amtsantritt als Schweizer Botschafter in Portugal blickt er noch einmal auf seine spannende Tätigkeit in Brasilien zurück.

Doris Marty

Mehr dazu im UW vom Dienstag, 31. Oktober 2017.