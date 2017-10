Radballer Dominik Planzer beendet erfolgreiche Karriere

In der Radsporthalle in Altdorf findet am Samstag, 7. Oktober, das erste Finale in der Schweizermeisterschaft statt. Dabei treffen die besten sechs Schweizer NLA-Teams aufeinander und kämpfen um den Einzug in das entscheidende Finale in zwei Wochen. Unter ihnen Dominik Planzer. Er gab das Ende seiner Karriere als Radballer zum Saisonende bekannt. Vor heimischem Publikum ist er in Altdorf also das letzte Mal im sportlichen Einsatz zu sehen.

