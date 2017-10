Sennenvater vor seinem grossen Tag

Er sei fast aus allen Wolken gefallen, als ihm der amtierende Sennenvater eröffnete, dass er ihn als Nachfolger vorschlagen möchte. «Der Zeitpunkt für dieses Amt kam mir ganz und gar nicht gelegen und hat mich auf dem falschen Fuss erwischt», sagt der neu gewählte Sennenvater Franz Stadler. Inzwischen habe ihn seine Familie wieder etwas «heruntergeholt», und er freut sich auf die Sennenkilbi am Sonntag, 8. Oktober, in Bürglen. Der 66-jährige ehemalige Altdorfer Landrat bewirtschaftet im Sommer zusammen mit seiner Frau Christine während rund sieben Wochen die höchstgelegene Urner Kuhalp Chammli am Fusse des Schärhorns.

Doris Marty

