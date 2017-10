Sensible Daten für jedermann zugänglich

Seit vergangenem September können Baubewilligungen beim Kanton unter www.ur.ch online eingegeben und Bauplanauflagen eingesehen werden. Der Zugriff auf die Bauplanauflagen sei nicht unproblematisch, findet SVP-Landrat Christian Schuler. Für den Einblick in die Bauplanauflagen brauche es kein Login, und es sei auch keine Identifikation notwendig. Jedermann könne somit auch auf teilweise sensible Daten zugreifen. Christian Arnold hat deshalb an der Session vom 4. Oktober eine Interpellation eingereicht. Er ersucht den Regierungsrat, sich zu diesem Thema zu äussern.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 7. Oktober 2017.