Spektakuläre Sprünge und viele Besucher beim MooveUri

Am Samstagnachmittag, 28. Oktober, strömten die Besucher auf das MooveUri-Festgelände am Flüeler Bahnhof. Innert Minuten sprangen die Zuschauerzahlen in Hunderterschritten in die Höhe. Kinder wuselten auf der Gumpiburg, auf Spielzeug oder an der Absperrung zur Schanze herum. Und von dort – vom 25 Meter hohen Gerüst – kamen die Rider.

«Wowowowow, nice Cork7! – Baaackflip! – Das nennt man Style, liebe Urner!» Begleitet von Speaker Marcel Infanger und Gejubel der Zuschauer flogen die 20 Skifahrer und drei Snowboarder bis zu 15 Meter weit. «Es braucht extrem viel Mut, da hinab zu fahren», kommentierte denn auch Marcel Infanger.

Fotos: Natascha Dittli