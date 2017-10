Spiringen steht im Moment ohne Dorfbeiz da

Das letzte Gastrolokal im Dorf von Spiringen – das Restaurant zur Alten Post an der Klausenpassstrasse – musste seinen Betrieb am 8. Oktober infolge eines Todesfalls einstellen. Für die Erbengemeinschaft der verstorbenen Pächterin ist die Weiterführung des Betriebs kein Thema. Die Restaurant zur Alten Post Spiringen AG, der das Traditionshaus gehört, ist bestrebt, so rasch wie möglich eine Nachfolgelösung zu finden.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 21. Oktober 2017.

Simon Gisler