SVP fordert personelle Konsequenzen

Das Laboratorium der Urkantone habe bei der Untersuchung im Zusammenhang der an den Bovine Virus-Diarrhoe (BVD) erkrankter Tiere zu viel Zeit verstreichen lassen und falsch entschieden, findet Landrat Alois Arnold-Fassbind (SVP, Bürglen). Mit seiner am 4. Oktober eingereichten Motion fordert er daher eine Untersuchung und personelle Konsequenzen beim Laboratorium der Urkantone in Brunnen. Zudem soll in der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission beim Laboratorium der Urkantone neu auch ein Mitglied der Landwirtschaftlichen Branche aus der Volkswirtschaftsdirektion vertreten sein.

