Tödlicher Unfall auf der Autobahn

Am Freitagnachmittag, 20. Oktober, kurz nach 15.15 Uhr, fuhr ein Zürcher Motorradlenker auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süd. Kurz vor der Autobahnausfahrt Altdorf / Flüelen kam der Töfffahrer aus derzeit unbekannten Gründen zu Fall. Bei dem Unfall zog er sich tödliche Verletzungen zu. Für die Rettungsarbeiten musste der Seelisbergtunnel in Fahrtrichtung Süd für rund zwei Stunden gesperrt werden.