Volksmusikpionier erhält «Goldenen Uristier»

Der Regierungsrat schlägt jeweils eine Persönlichkeit oder eine Institution vor, die sich in ausserordentlicher Weise für den Kulturraum Uri eingesetzt hat. Dieses Jahr geht die Auszeichnung «Goldener Uristier» an einen Exponenten der Volks- und konzertanten Ländlermusik, und zwar an den in Bürglen wohnhaften Ernst (Jonny) Gisler. Der 87-Jährige hat sich mit seiner virtuosen Spielweise und seinem grossen kompositorischen Geschick weit über den Kanton Uri einen Namen gemacht. Die Verleihung erfolgt – wie in den letzten Jahren – im Rahmen der Urner Werk- und Förderungsausstellung der Kunst- und Kulturstiftung Uri im Haus für Kunst Uri.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 7. Oktober 2017.

UW