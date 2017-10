Wohnmobil auf Seite gekippt

Aufgrund eines geplatzten Pneus verlor am Samstag, 7. Oktober, auf der Autobahn A2 in Erstfeld, die Lenkerin eines Wohnmobils die Herrschaft über ihr Fahrzeug. Das Wohnmobil kippte in der Folge auf die Seite. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist beträchtlich.