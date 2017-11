Älpler präsentieren auf Markt über 50 Alpkäsesorten

In der Rollhockeyhalle in Seedorf findet der 13. Ürner Alpchäsmärcht am Wochenende 25. und 26. November wieder reichlich Platz. Über 50 Alpkäsesorten, einheimisches Trockenfleisch, Schafwollprodukte und vieles mehr bieten den vielen Besucherinnen und Besuchern wieder ein grosses Angebot. Die Fabrikation von Urner Alpkäse diente vor Jahrhunderten zum grössten Teil der Selbstversorgung. Später wurde auch ein Teil des Käses mittels Säumerei in den Süden bis nach Italien transportiert.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. November 2017