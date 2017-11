Bauen hat einen neuen Gemeindepräsidenten

An der Bauener Gemeindeversammlung vom Montag, 20. November, wurde Gemeindepräsidentin Heidi Meier verabschiedet. Ihr Nachfolger wird per 1. Januar 2018 Andreas Gisler. Als Mitglied neu in den Gemeinderat einziehen wird zudem Simon Kempf. Beide wurden an der Versammlung in geheimer Wahl einstimmig gewählt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 22. November 2017.

Mathias Fürst