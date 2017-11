Charity-Musikprojekt mit Urner Beteiligung

Seit 2011 herrscht in Syrien Krieg. Hunderttausende Menschen wurden gemäss Schätzungen der UNO getötet. Millionen mussten aus ihrer Heimat fliehen. Um in diesem Elend zu helfen, haben Dominique Huber und Hannes Diggelmann den Verein «Musig mit Herz» gegründet. Ihr Ziel: Mit Musik Geld für die humanitäre Hilfe zu sammeln. So haben sie die CD «Untere Bachtobelstrasse 17» produziert. Darauf sind unter anderem Jonny Fischer, Fabienne Louves und Walter Andreas Müller, und mitgearbeitet hat auch der Urner Patrik Horat.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 11. November 2017.