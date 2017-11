Christoph Schillig auf Eismaschinen-Fahrt

Am vergangenen Samstag, 4. November, beim Ambri-Heimspiel gegen den EHC Biel durfte Landratspräsident Christoph Schillig sein Geschenk einlösen, das ihm die Landratsfraktionen bei seiner Einsetzung im Juni 2017 gemacht habt. Der bekennende Ambri-Fan aus Flüelen fieberte für einmal nicht in der Curva Sud mit, sondern konnte in der neuen Adrenalin-Box gleich neben der Strafbank die Emotionen und Intensität des hartumkämpften Spiels geniessen. Höhepunkt war jedoch die Mitfahrt auf der Zamboni-Eisreinigungsmaschine in der ersten Drittelspause.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 8. November 2017.

Text: André Sägesser, Foto: Roland Jauch