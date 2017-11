Die «Seerose» muss definitiv weg

Laut Flüelens Gemeindepräsident Simon Arnold hat der Urner Regierungsrat das Gesuch des Vereins Muth um eine Nutzung der «Seerose» in Flüelen bis 2020 definitiv abgelehnt und den Flüeler Gemeinderat angewiesen, die nötigen Schritte zur Entfernung der 450 Tonnen schweren Stahlplattform zu veranlassen. Vorgesehen sei nun, dass die Baukommission eine Wiederherstellungsverfügung erlasse, sagte Simon Arnold an der Offenen Dorfgemeinde am Donnerstagabend, 23. November. «Das heisst: Die ‹Seerose› muss weg oder zurückgebaut werden.»

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 25. November 2017.

Simon Gisler