Die Novembersession des Urner Landrates

Hebammen erhalten im Kanton Uri künftig eine Bereitschaftsentschädigung für die Leitung einer Hausgeburt und für die ambulante Wochenbettbetreuung. Der Landrat hat die entsprechende Verordnung einstimmig, mit 60 zu 0 Stimmen, angenommen. Damit erhalten Urner Hebammen vom Kanton bei einer Hausgeburt beziehungsweise einer Beleghebammen-Geburt pauschal 400 Franken und bei einer ambulanten Wochenbettbetreuung 200 Franken.

Vier neue Vorstösse wurden eingereicht. Toni Moser (SP, Bürglen) fordert in einer Motion mehr Transparenz bei Steuerabzügen für politische Parteien. Konkret sollen Steuerabzüge für Parteispenden von über 2000 Franken nur noch gewährt werden, wenn die Spenderinnen und Spender mit dem gespendeten Betrag seitens der Parteien öffentlich deklariert werden. Eine parlamentarische Empfehlung von Christian Arnold (SVP, Seedorf) umschreibt mehrere Massnahmen zu mehr Schutz von Kulturland. Michael Arnold (CVP, Altdorf) fordert per Motion eine rechtliche Grundlage für die allgemeine Kunst- und Kulturförderung zu schaffen sowie die Beiträge für Kunst am Bau zu plafonieren. Nina Marty (SP, Altdorf) regt in einer parlamentarischen Empfehlung an, dass der Regierungsrat die Charta Lohngleichheit im öffentlichen Sektor unterzeichnet.