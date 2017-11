FC Altdorf verliert im Cup

Der FC Altdorf startete fulminant in die Partie und führte nach 5 Minuten 2:0. Das Heimteam konnte in der 68. Minute den Ausgleich realisieren.

In der Verlängerung fielen keine weiteren Treffer. Im Penaltischiessen hatt der FC Allschwil dann das Glück auf seiner Seite und siegte schliesslich 5:3.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 15. November 2017.