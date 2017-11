Bei der Urnenabstimmung am Sonntag, 26. November, gab es 1070 Ja-Stimmen gegenüber 336 Nein-Stimmen. Damit ist das Kreditbegehren in Höhe von 3,6 Millionen Franken für den Bau einer Tiefgarage unter dem Gemeindehausplatz in Altdorf angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 21,5 Prozent.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 29. November 2017